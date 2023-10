Filho de Gugu revela que sentiu presença do pai ao se apresentar: ''Emocionado''

Ao imitar o pai no palco do 'Domingão', filho de Gugu revela que sentiu presença do apresentador falecido

O filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, ficou muito emocionado ao interpretar o pai no palco do Domingão com o Huck. Neste domingo, 08, foi ao ar o quadro do Lip Sync, no qual o jovem apareceu cantando Pintinho Amarelinho e imitando o grupo KLB.

Sobre a oportunidade de homenagear o pai falecido na batalha contra herdeiro de Faustão, João Guilherme Silva, o garoto se mostrou grato e até contou em sua rede social que sentiu a presença do pai no palco.

"Hoje eu fiz algo que nunca imaginei. No palco do Domingão com Huck prestei uma homenagem incrível ao meu pai, Gugu. Senti a presença dele comigo e isso me deixou muito emocionado! É impossível descrever oque estou sentindo. @lucianohuck serei eternamente GRATO a você e a sua produção por me conduzirem à este momento. Fiz novas grandes amizades que serão para o resto da vida! Super obrigado!", disse ele ao exibir os registros do encontro na Globo.

Ainda no programa, João Augusto chorou ao receber vários recados da família. Inclusive, o menino recebeu um da mãe, Rose Miriam, que está no lado oposto do herdeiro na justiça pela luta da herança de Gugu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Filho de Gugu emociona com apresentação

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de duas das maiores personalidades da TV brasileira, Faustão e Gugu, se enfrentaram no 'Domingão com Huck' em busca do cinturão deste domingo, 08.

E homenagens não faltaram no programa de Luciano Huck. João Augusto dublou uma das músicas mais icônicas dos anos 90: “Pintinho Amarelinho”, que ficou conhecida na voz de seu pai, Gugu Liberato, que faleceu em 2019.

E o pintinho amarelinho em pleno #Domingão? 🐥 João Liberato fez uma lindíssima homenagem ao pai Gugu Liberato na Batalha do Lip Sync! pic.twitter.com/EZmpeEJ0fb — Domingão com Huck (@domingao) October 8, 2023

A plateia, claro, ficou emocionada com a homenagem de João Augusto. "Muita emoção de estar aqui. Essa é uma música clássica do meu pai. Você não sabe como eu estou me sentindo agora. Muito obrigado por essa oportunidade, Luciano".

Nas redes, os fãs celebraram com nostalgia a apresentação, que emocionou os telespectadores:

“Chorando ao ver João Liberato dublar Gugu! Voltei no tempo, quando era criança e dançava o "pintinho amarelinho" no Viva Noite! Ah, que nostalgia!”, escreveu uma internauta, “Socorro! Eu tô aqui chorando com um moleque vestido de amarelo cantando pintinho amarelinho na TV. Que homenagem linda do filho do Gugu para o pai”, se emocionou outra.

Já no segundo round, o palco do Domingão com Huck se transformou no Domingo Legal. Em sua apresentação, João Liberato se apresentou ao lado de Bruno e Kiko, integrantes da banda KLB, que fez grande sucesso nos anos 90 e era atração frequente no programa comandado por Gugu.

Por duas décadas, Faustão e Gugu disputavam a audiência das tardes de domingo com os programas "Domingão do Faustão" e "Domingo Legal", nos anos 90 e 2000. É bom lembrar que João Guilherme Silva em breve terá um novo programa na Band.