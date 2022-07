Filhas de Fátima Bernardes acompanham a mãe no último dia no Encontro

No dia da despedida de Fátima Bernardes do programa Encontro, Beatriz e Laura vão até os estúdios da Globo com a mãe

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 10h04

A apresentadora Fátima Bernardes contou com companhias especiais em seu último dia no comando do programa Encontro, da Globo. Nesta sexta-feira, 1º, a comunicadora se despede da atração após 10 anos no comando e vai passar o bastão para Patricia Poeta e Manoel Soares, que assumem o programa a partir de segunda-feira, 4. Para o dia da despedida, Fátima teve a companhia das filhas, Beatriz e Laura.

Nas redes sociais, Beatriz registrou como foi a chegada delas nos estúdios da emissora e também flagrou a mãe no camarim enquanto se arrumava. “Prontas pro último Encontro”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que o terceiro filho de Fátima Bernardes, Vinicius, vive na França há alguns anos.

Beatriz e Laura Bonemer, filhas de Fátima Bernardes e William Bonner

Laura Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner

Fátima Bernardes no camarim do programa Encontro

Fátima Bernardes revela os motivos para sair do programa Encontro

Em uma conversa com Ana Maria Braga (73) na manhã de terça-feira, 28, Fátima Bernardes contou que o seu namoro com o político Túlio Gadelha (34), os filhos trigêmeos e a sua saúde foram motivos que ela levou em consideração ao pensar na mudança na vida profissional.

"Foram várias coisas. Namorar à distância tem que ter muita maturidade. A gente tem que ter confiança, ficar bem, feliz, senão vive infernizando a vida do outro. A gente tem muita tranquilidade quando está longe para viver os caminhos necessários e aproveita cada minuto quando estamos juntos", disse ela, e completou: "Queria tanto que esse país fosse menor. Sonhava descobrir um amor, não precisava ser do Rio, mas esqueci de dizer que tinha que ser perto. Adoro Recife, mas é uma distância e a gente quer poder estar mais junto, mas essa não foi a única motivação não".

Então, a apresentadora contou que quer ter mais tempo para visitar os filhos que moram fora do Brasil. "Além dessa companhia, parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França. Além disso tive a questão do câncer que me fez refletir sobre muita coisa, achei que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tive medo de chegar um momento de dizer: 'quando é que vou destinar um tempo para mim? Meu filho esta há dois anos lá e só fui uma vez. Não tive tempo, agora está indo a Laura, dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia", declarou.