Filha de Silvio Santos fala sobre a vida do pai longe da TV: ‘Ótimo'

Filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel fala sobre a possibilidade do pai voltar à TV e sobre os rumores de divisão da herança

Filha mais velha do apresentador Silvio Santos, Cintia Abravanel falou sobre a vida do pai longe da TV. Ele se afastou do Programa Silvio Santos, do SBT, há alguns anos e entregou a atração para Patricia Abravanel, que vem dando um show no palco. Agora, ela contou que o pai está muito bem e vivendo tranquilamente a atual fase de sua vida.

“O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudade das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 94 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patricia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta”, disse ela em entrevista ao site F5.

Então, Cintia comentou sobre os rumores de que Silvio já teria dividido sua herança entre as seis filhas. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada Valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também”, afirmou ela, que não quer trabalhar no SBT. “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão. […] O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”, comentou.

Daniela Beyruti também já falou de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos está longe da telinha do SBT há alguns anos, mas segue de olho em seu negócio nos bastidores. Com isso, a apresentadora Patricia Abravanel, filha dele, assumiu o comando do Programa Silvio Santos nas noites de domingo desde 2021. Agora, outra filha dele, Daniela Beyruti, contou sobre a possibilidade do pai retornar à TV.

Em entrevista no site F5, Daniela contou que não tem como prever qual será a atitude do pai no futuro. "Não posso falar que ele nunca mais vai voltar. Sabe por quê? Toda sexta a gente tem um tempo em família, e toda vez ele fala: 'Semana que vem tô lá, mas enquanto eu não tô, Patrícia, você tá cuidando do meu programa, né?'. Então, meu pai pode vir a qualquer momento. Se der na cabeça dele, ele vem", contou.

Então, Beyruti ainda comentou sobre suas conversas com o pai e disse que ele não interfere na programação. "A gente tem conversado coisas mais abrangentes, sabe? Tipo, o que ele pensa sobre algo, sobre entretenimento, sobre o que as pessoas gostam. É uma coisa mais filosófica do que específica. A não ser assim, quando ele tira uma ideia da cartola e fala: 'Vamos fazer'", revelou.