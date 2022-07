Filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato revelam paixão pelo vôlei: ''Uma terapia''

Durante o Galera Esporte Clube da RedeTV!, Marina e Sofia Liberato, filhas de Gugu Liberato, revelaram amor pelo vôlei

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 19h40

Marina (18) e Sofia Libertado (18), filhas gêmeas de Gugu Liberato (1959–2019), revelaram que tem uma paixão em comum, o vôlei.

Em uma entrevista exclusiva que fizeram para o Galera Esporte Clube, da RedeTV!, que vai ao ar na noite desta segunda-feira, 18, as irmãs abriram as portas da mansão onde vivem em Orlando nos Estados Unidos e falaram um pouco sobre o hobby favorito delas.

Durante o bate-papo, as meninas contaram que a paixão pelo esporte surgiu quando elas ainda eram crianças: "Comecei bem novinha no sétimo ano [da escola], me apaixonei pelo vôlei. Sempre jogava duas vezes ao dia e era muito bom para mim, uma terapia. Estar lá com minhas melhores amigas, era uma maravilha", disse Marina.

"Para saúde também é muito importante fazer um esporte, por isso eles queriam que a gente fizesse algum.", continuou a menina.

Sofia, então, completou a irmã, comentando sobre o que o esporte proporciona na vida delas: "Tira a cabeça do mundo afora e foca ‘só no mundo do vôlei’. Toda raiva e tristeza que você tem, você vai lá na bola e explode".

A dupla ainda confessaram que Gugu sempre estava presente nos jogos, sendo um ótimo torcedor: "Ele ia nas quadras, fazia live e ficava super feliz. Falava que a gente jogava super bem".

O programa com a participação de Marina e Sofia Liberto vai ao ar nesta segunda-feira, 18, as 22h30 na RedeTV! durante o Galera Esporte Clube, apresentado por André Vasco, Edilson Capetinha e Fernanda Keulla.