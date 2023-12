Filha de Cecilia Malan rouba a cena ao agarrar a mãe na hora do trabalho

Correspondente da Globo em Londres, Cecilia Malan revela bastidores de como foi trabalhar com a filha agarrada em sua perna durante entrada ao vivo na TV

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, encantou ao mostrar uma foto dos bastidores do seu trabalho na emissora. Nesta sexta-feira, 15, ela levou sua filha, Olimpia, para acompanhá-la em um dia no trabalho. Porém, a menina não quis desgrudar da mãe e ficou pertinho dela durante uma entrada ao vivo na TV.

Na foto, Cecilia apareceu dando as notícias no vídeo enquanto a filha estava agarrada em sua perna e não aparecia na TV. Fofíssima, Olimpia encantou ao aparecer com o look todo rosa no estilo de bailarina.

“Ao vivo com o melhor abraço do mundo! Isso a Globo não mostra”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs ficaram encantados com a cena. “Coisa mais linda”, escreveu um seguidor. “Essa foto me mostra uma força sem tamanho e amor também”, declarou outro. “O porto seguro uma da outra”, comentou um seguidor.

Olimpia tem quatro anos e é fruto do antigo relacionamento de Cecilia com o francês Pierre Antoine, de quem ela se separou. Hoje em dia, a jornalista namora com o ator Murilo Benício em um relacionamento à distância.

Murilo Benício relembra o início do namoro com Cecilia Malan

O ator Murilo Benício revelou mais detalhes sobre como começou o seu namoro com a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Em entrevista na coluna de Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele contou que os dois se aproximaram por causa de uma paixão em comum: a arquitetura.

Ele disse que eles começaram a trocar mensagens após ele ver uma foto do pai dela, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, no apartamento dela. “Nós dois somos apaixonados por arquitetura e ela mora em um lugar incrível. Aí as mensagens foram ficando mais constantes, passamos para telefonemas e uma hora decidimos nos encontrar”, disse ele.

Porém, o romance demorou a engrenar. “Mas demorou, viu? Não foi uma coisa de uma hora para outra, levamos alguns meses para tomar essa decisão”, comentou ele.