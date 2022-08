Filha de Antonio Fagundes faz rara aparição na TV

Uma das filhas de Antonio Fagundes, Diana surpreende o pai com aparição inédita no programa Encontro: 'Dizer que te amo muito'

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 10h42

O ator Antonio Fagundes participou do programa Encontro, da Globo, nesta sexta-feira, 12, e foi surpreendido com depoimento da filha Diana Fagundes. Em uma rara aparição na TV, Diana roubou a cena ao homenagear o pai. Ela gravou uma declaração carinhosa para celebrar o Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo, 14.

“Estou passando aqui para dar um beijo enorme em você neste final de semana de Dia dos Pais. Dizer que eu te amo muito, que sou muito grata por ter você em minha vida. Não poderia ter um pai mais maravilhoso. Obrigada por compartilhar esses 40 anos da minha vida ao seu lado. Eu sou grata todos os dias por ter um pai como você. Um beijo enorme, te amo, feliz dia dos pais”, disse ela.

Após ouvir o depoimento, Antonio Fagundes declarou: “Vocês querem me matar. Que delícia”.

Vale lembrar que Diana é fruto do relacionamento do ator com Clarisse Abujamra. Ele também é pai de: Antonio Fagundes Neto, Dinah Abujamra e Bruno Fagundes.

Conheça Diana, filha de Antonio Fagundes:

