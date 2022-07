Fernanda Souza surge no trailer do novo reality show da Netflix

Fernanda Souza aparece no trailer do reality show Iron Chef Brasil, da Netflix

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 20h31

A atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) está prestes a voltar a ser vista em um projeto audiovisual. Nesta semana, a Netflix divulgou um novo trailer do reality show Iron Chef Brasil, que estreará no dia 10 de agosto.

No vídeo, Fernanda Souza apareceu no comando do programa ao lado de Andressa Cabral. A atração é uma competiçaõ entre os chefs consagrados e os chefs desafiantes.

O reality show marca o retorno de Fernanda Souza ao trabalho como apresentadora após cerca de 3 anos longe da telinha. Ela viveu um período sabático de alguns anos após apresentar o Vai, Fernandinha, do Multishow, e o Só Toca Top, da Globo.

A artista anunciou o novo projeto em novembro de 2021 com um texto nas redes sociais. "Sras e Srs: A ERA SABÁTICA ACABOU: Depois de 3 anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix (Sou muito fã!! E agora sou do time!) e suspendi as “#férias”! Kkkkkkkk A Netflix acabou de anunciar no evento #maisbrasilnatela o meu reality show Iron Chef Brasil!!!! Tô muito feliz em apresentar essa competição,

que vai mostrar a diversidade da culinária brasileira com chefs incríveis!! Sim! Vou ser paga para comer os pratos dos chefs chiques tudo… Obrigada @netflixbrasil, você é a melhor chefe que alguém pode ter! Kkkkkk", disse ela, na época.