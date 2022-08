Fernanda Souza exibe sorrisão nos bastidores de novo reality show

Fernanda Souza mostra novas fotos nos bastidores da gravação do Iron Chef Brasil, da Netflix

A atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) encantou os fãs ao mostrar novas fotos nos bastidores da gravação do reality show Iron Chef Brasil, da Netflix, que estreará neste mês. Ela compartilhou imagens ao lado da apresentadora Andressa Cabral enquanto esperavam para gravar.

Nas fotos, Fernanda apareceu com um sorrisão no rosto ao usar batom vermelho. “Duas apresentadoras, bem das animadas, passando para dizer que faltam seis dias para a estreia de Iron Chef Brasil. Vamos time!”, disse ela na legenda.

O reality show marca o retorno de Fernanda Souza ao trabalho como apresentadora após cerca de 3 anos longe da telinha. Ela viveu um período sabático de alguns anos após apresentar o Vai, Fernandinha, do Multishow, e o Só Toca Top, da Globo.

A artista anunciou o novo projeto em novembro de 2021 com um texto nas redes sociais. "Sras e Srs: A ERA SABÁTICA ACABOU: Depois de 3 anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix (Sou muito fã!! E agora sou do time!) e suspendi as “#férias”! Kkkkkkkk A Netflix acabou de anunciar no evento #maisbrasilnatela o meu reality show Iron Chef Brasil!!!! Tô muito feliz em apresentar essa competição,

que vai mostrar a diversidade da culinária brasileira com chefs incríveis!! Sim! Vou ser paga para comer os pratos dos chefs chiques tudo… Obrigada @netflixbrasil, você é a melhor chefe que alguém pode ter! Kkkkkk", disse ela, na época.

Imagens do novo reality show Iron Chef Brasil

Em outro momento, Fernanda Souza mostrou um vídeo com imagens do novo reality show. “Mãe eu to no Insta da Neflix! Ah não consigo fingir costume! Sou fã mesmo! Quando a Netflix chegou na nossa vida tudo era mato!”, brincou ela nos comentários.

