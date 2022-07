Fernanda Souza divulga trailer de novo reality show da Netflix

Atriz e apresentadora Fernanda Souza comandará novo reality show da Netflix, 'Iron Chef Brasil', ao lado de Andressa Cabral

A atriz Fernanda Souza (38) voltará às telinhas no novo reality show da Netflix, Iron Chef Brasil, que estreará no dia 10 de agosto.

Ao lado de Andressa Cabral, a artista comandará o programa, que marca seu retorno ao trabalho como apresentadora após cerca de 3 anos longe. O reality da Netflix é uma competição entre chefes de cozinha consagrados e desafiantes.

Em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 12, a famosa deu um spoiler da atração ao compartilhar trailer e celebrou a nova fase da carreira.

"Estamos chegandoooo! Dia 10 de Agosto estreia nosso reality culinário apresentado por mim e pela @andressacabral.etc!! Saudades? Nos vemos na @netflixbrasil!!!", disse Fernandinha na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs celebraram a volta da artista. "Mulher do céu que saudade de ver você apresentando!!! Vou assistir com toda certeza!!", "Isso aí, vai ser top", "Muitas saudades!!!! Mulher amo seu astral", "Simplesmente louca pra ver", "Que legal! Que saudade!", "Vai com tudo Fê!!! Com certeza mais um sucesso na sua linda trajetória!!!", disseram os admiradores.

Vale lembrar que Fernanda apresentou o Vai, Fernandinha, do Multishow, e o Só Toca Top, da Globo.

Fernanda Souza fala sobre a nova fase de sua vida

Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril deste ano e falou sobre a rotina e o relacionamento em conversa com a revista Harper's Bazaar. “Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar para dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”, disse ela.

