Fernanda Paes Leme surge loira em registro e conquista a web: ''Maravilhosa com qualquer cor de cabelo''

Em clima de TBT, Fernanda Paes Leme resgata registro da época em que estava loira e recebe chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 12h43

No próximo dia 19, Fernanda Paes Leme (38) vai estar nas telonas com a estreia do filme 4 Amigas Numa Fria!

Aproveitando o clima de nostalgia desta quinta-feira, 12, a atriz decidiu relembrar um pouco da época em que gravou o longa.

Em seu Instagram, ela publicou um registro no qual apareceu loira!

Na imagem, a namorada de Victor Sampaio estava fazendo carão para a câmera ao usar um vestido rosa e preto.

“E já que semana que vem eu lanço filme onde estou loira (assistam 4 Amigas Numa Fria nos cinemas), vamos de TBT loira”, escreveu na legenda.

Rapidamente, a postagem estava lotada de elogios. “Gata”, “amo morena, mas também amei loira”, “que linda, Fepinha”, “amei” e“você fica maravilhosa com qualquer cor de cabelo” foram alguns dos comentários.

Confira o TBT em que Fernanda Paes Leme apareceu loira: