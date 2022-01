Fernanda Paes Leme relembra clique com Marcos Mion durante gravação de 'Sandy & Junior'

Fernanda Paes Leme lembrou com carinho da época em que trabalhou com Marcos Mion na série Sandy & Junior

Nesta quinta-feira, 27, Fernanda Paes Leme(38) entrou no clima do TBT e usou suas redes sociais para lembrar da época em que trabalhava no seriado Sandy & Junior.

A atriz publicou um clique onde ela aparece nos bastidores da gravação ao lado de Marcos Mion(42), que fez parte da trama por um certo tempo.

No registro, eles aparecem lado a lado, enquanto ela segurava uma guitarra de um jeito super desengonçado e ele estava atrás dela com uma cara tímida.

Na legenda, ela falou com carinho do momento e brincou com o amigo: "Saca a pose de quem sabe segurar uma guitarra. TBT com Mionzera só porque eu quero ir no Caldeirola". Mion não perdeu tempo e logo respondeu: "Eu quero você no Caldeirola ONTEM! Vamos armar urgente!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Do túnel do tempo!", disse um. "Essa é das antigas hein?!", escreveu outro. "Que nostalgia!", falou um terceiro.

O clima de amor está no ar!

Recentemente, Fernanda fez um passeio com o namorado, Victor Sampaio em uma cachoeira e registrou um momento muito romântico que viveram lá, enquanto curtiam a linda paisagem natural do local.

Confira o clique antigo de Fernanda Paes Leme com Marcos Mion nos bastidores de Sandy & Junior: