Fernanda Lima aproveita jantar romântico com o marido, Rodrigo Hilbert

O casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert curtiu um belo jantar romântico em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 11h59 - Atualizado às 11h59

Fernanda Lima (44) curtiu uma ótima noite paulista na última quarta-feira, 9. A apresentadora aproveitou um evento e um belo jantar romântico na companhia do marido, Rodrigo Hilbert (42).

No perfil do Instagram, a musa exibiu o look escolhido para se aventurar pela cidade de pedra e arrancou elogios dos seguidores.

"Paulistando e acabando o dia como eu gosto: comendo e com ele", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, os comentários ficaram lotados. "Estava linda demais!", "Maravilhosos demais", "Eita que um dia eu chego nesse nível de maravilhosidade!", dispararam.

CONFIRA O JANTAR ROMÂNTICO DE FERNANDA LIMA E RODRIGO HILBERT