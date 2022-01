Fernanda Gentil surge sendo abraçada pela esposa em foto: ''Aqui cabe carinho, amor e vontade''

Nas redes sociais, Fernanda Gentil presta linda declaração para Priscila Montandon ao falar sobre o abraço da esposa

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 11h00

Explosão de amor!

No último domingo, 23, Fernanda Gentil (35) conseguiu deixar o coração dos internautas um pouco mais quentinho.

Sempre romântica e carinhosa, a apresentadora do Zig Zag Arena decidiu prestar uma homenagem para Priscila Montandon (39).

Em seu Instagram, ela publicou um registro onde apareceu sendo abraçada pela esposa e escreveu um lindo texto.

“Aqui nesse abraço tem paz e cuidado. Aqui cabe muito carinho, amor e vontade. Às vezes, uma vontade bem diferente da outra. E quando isso acontece abre espaço pra uma faísca nesse abraço. Afinal de contas, esse abraço é real”, começou na legenda. “Não tem a pretensão de ser perfeito, mas tem a certeza de que é de verdade. E como tudo que é de verdade, ele também tem suas dores e delícias. Esse abraço é refúgio, é colo e acolhimento”.

“Tem espaço para a cumplicidade mais linda, o fogo mais intenso e a confiança mais forte. É pra ele que corro quando estou exausta. Porque é nele que me fortaleço, me ergo e sigo em frente. Esse abraço é o que a gente tem de mais simples e ao mesmo tempo mais forte. E é por isso que eu amo esse lugar - é o tipo de lugar que quando estou nele tenho certeza de que, definitivamente, o melhor lugar do mundo é aqui”, afirmou a loira ao final.

Veja o clique de Fernanda Gentil sendo abraçada pela esposa, Priscila Montandon: