Fernanda Gentil faz linda homenagem para Fátima Bernardes: ''Referência de mulher''

Fernanda Gentil aproveitou o Dia do Jornalista para homenagear sua companheira de profissão, Fátima Bernardes

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 16h24

Na última quinta-feira, 7, foi comemorado o Dia do Jornalista e uma série de homenagens e lembranças pipocaram na internet mostrando a importância dessa profissão.

Uma das que usou as redes para celebrar a data foi Fernanda Gentil (35) que decidiu fazer uma homenagem para sua grande inspiração na carreira, Fátima Bernardes (59).

A loira lembrou uma série de cliques que fez com a apresentadora do Encontro, em diferentes bastidores de programas de TV, sempre muito emocionada e feliz com cada um deles.

Na legenda, Fernanda se emocionou ao falar da referência de Fátima em sua vida: "No dia do jornalista, agradeço quem me fez mais do que descobrir essa profissão; me fez ver o brilho nos olhos de quem faz de coração o que ama. Fátima era Inspiração e exemplo de profissional até eu conhecer pessoalmente. Aí passou a ser referência de mulher, pessoa, mãe, amiga, etc etc etc etc… obrigada por tanto. Em todas as fotos acima temos uma eterna aprendiz ao lado de quem ensina só de entrar em ação".

Em seguida, ela celebrou o dia da profissão que escolheu e ainda mandou um abraço para seus outros colegas, incluindo sua esposa, Priscila Montandon (39): "Obrigada, jornalismo, por fazer meus olhos brilharem todos os dias em que exerço você, em todos os lugares do mundo que fui por você, e por todas as horas durante as quais me dedico a você. Parabéns aos meus admiráveis colegas de profissão, principalmente pra mais linda de todas que eu tenho em casa".

Ao ler as palavras de Fernanda, Fátima respondeu com muita gratidão: "Nem sei como agradecer. Que homenagem linda! Mais uma! Obrigada. Você sabe que também sou sua fã. Um beijo cheio de carinho e que a gente possa ter novas trocas."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Vocês me fazem admirar ainda mais a profissão de ambas", escreveu outro. "Belíssima homenagem. Parabéns à vocês!", falou um terceiro.

Confira a linda homenagem que Fernanda Gentil fez para Fátima Bernardes: