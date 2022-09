Fenômeno nacional: A brilhante carreira artística de Larissa Manoela

Confira a trajetória artística completa da renomada atriz e cantora brasileira; veja mais

Redação Publicado em 09/09/2022, às 18h24

Nascida em 28 de dezembro de 2000, Larissa Manoela é considerada um fenômeno nacional, sendo uma artista completa. A atriz e cantora começou sua trajetória artística desde muito cedo e hoje em dia é uma das artistas jovens de maior sucesso.

A estrela ingressou na carreira em 2006, com uma participação na série “Mothern”, do GNT. Já no teatro, ela fez a peça “Noviça Rebelde”, interpretando Greti.

Nos anos seguintes engatou outros trabalhos, como na série “Dalva e Herivelto” da TV Globo, onde interpretou Dalva criança, em 2010.

No entanto, foi na novela "Carrossel", do SBT, que a artista ganhou maior projeção no papel de Maria Joaquina. Desde então, a atriz fez muitos outros trabalhos de sucesso.

Para saber mais sobre a brilhante carreira de Larissa Manoela, ouça agora o podcast abaixo da CARAS Brasil, também disponível nas maiores plataformas de áudio do país.

Confira aqui nossa programação completa!

Ouça o episódio:

ESPORTE / PODCAST

Nascido em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento é mais conhecido por Pelé. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história, o ex-atleta possui reconhecimento até mesmo internacional. Saiba mais aqui!