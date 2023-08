Felipe Simas volta à Globo como marido de Marina Ruy Barbosa em ‘Fuzuê’

Em coletiva de imprensa de ‘Fuzuê’, Felipe Simas fala sobre reencontro com Marina Ruy Barbosa na próxima novela da Globo

Após um ano sabático nos Estados Unidos, o ator Felipe Simas retorna ao Brasil para causar um verdadeiro Fuzuê na próxima novela das sete na Globo, como par romântico de Marina Ruy Barbosa. Em coletiva de imprensa com a CARAS Digital, o ator abriu detalhes sobre o reencontro com a atriz e a expectativa para esse novo desafio nas telinhas.

Felipe e Marina deram vida a um dos casais mais marcantes da grade na emissora, Jonatas e Eliza em Totalmente Demais em 2015. Agora, os atores vivem marido e mulher: “O grande fuzuê do Heitor é a própria Preciosa, ela pede cada coisa impossível, mas ele tem tanta dependência que consegue fazer”, o esposo de Mariana Uhlmann revelou.

Heitor será um político mau-caráter casado com Preciosa Montebello, uma empresária que busca um tesouro perdido a todo custo na trama que mistura comédia e drama: “Apesar das vilanias, ele tem um bom coração, o Felipe aprendeu a amar o Heitor de paixão”, o ator se declarou ao personagem da novela, que estreia em agosto deste ano.

“Como Marina já disse, não tem fim, ela pede cada coisa impossível e quanto mais difícil, mais ele se apaixona por ela; tudo pode acontecer na fuzuê”, o ator revelou detalhes. Além disso, Felipe fez questão de elogiar a equipe: “A liderança da novela passa tanta paixão que a gente entra no set com desejo de entrar em cena”, ele concluiu.

Vale lembrar que Felipe Simas e Mariana Uhlmann são pais de Joaquim, de 9 anos, Maria, que tem 6, e o caçula Vicente, com apenas três aninhos. A família deixou os Estados Unidos para acompanhar o trabalho do pai no Brasil durante as gravações da nova novela das sete.

