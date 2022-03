Felipe Simas relembra clique da infância e fala das gravações com o irmão, Rodrigo Simas

Os atores Felipe e Rodrigo Simas darão vida a Chitãozinho e Xororó na série As Aventuras de José e Durval

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 16h47

Felipe Simas (29) usou as suas redes sociais para falar das gravações da série As Aventuras de José e Durval, onde ele e o irmão, Rodrigo Simas (30), farão o papel de Chitãozinho e Xororó.

No perfil do Instagram, o ator relembrou uma foto da infância com a mãe, Ana Sang, e comentou sobre o novo trabalho ao lado do mais velho.

"Ontem a gente se viu em uma foto no set de filmagem e concordamos que ele estava a cara da nossa mãe. Hoje, ele colocou pra tocar uma música na sala e rapidamente ela tocou meus ouvidos. Sentei no chão, quase aos seus pés e respirei. Reparei no tempo. No tempo que não volta", refletiu.

Na sequência, ele completou a declaração: "No tempo que quando deve passar mais depressa passa lento e quando deve acalmar, galopa noite a dentro acabando com aquilo que era o dia. Tenho parte no meu irmão e ele sabe que tem parte em mim. Ainda não chegou ao fim mas cada momento tem sido uma despedida dessa linda e poética jornada que vivemos juntos", disse.

Rodrigo se emocionou com o texto e fez questão de comentar: "O tempo!!! Acabamos de falar disso no café vc me emociona, Fipas!", escreveu.

CONFIRA O TEXTO DE FELIPE SIMAS