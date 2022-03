Felipe Simas rasga elogios ao irmão Rodrigo Simas: ''As coisas são leves perto dele''

Os irmãos Simas darão vida a Chitãozinho e Xororó na série As Aventuras de José e Durval

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 13h55

Felipe Simas (29) resolveu dividir com os seus seguidores a sua experiência em trabalhar com o irmão, Rodrigo Simas (30).

Os atores vão viver Chitãozinho e Xororó na série documental, Aventuras de José e Durval, da Globoplay.

No perfil do Instagram, o marido de Mariana Uhlmann (30) compartilhou uma foto da participação dos dois no programa Altas Horas e não poupou elogios ao falar do mais velho.

"Tenho aprendido muita coisa com o Rod nesse tempo vivendo juntos. As coisas são leves perto dele. Ele é um cara sensacional, que espalha sorrisos por onde passa. Sempre soube disso, mas a idade te traz algumas certezas e algumas dúvidas, uma certeza que a idade me trouxe é que o Rod deixa a sua marca de alegria por onde passa. Te amo my brother", escreveu ele na legenda.

A série vai trazer a história da carreira de uma das maiores duplas nacionais que conquistou o Brasil através da música.

