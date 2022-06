Felipe Neto desabafa ao não conseguir ir ao programa Lady Night

Felipe Neto faz declaração na web após cancelar gravação do Lady Night: 'Estou muito triste'

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 12h42

O influenciador digital Felipe Neto (34) ficou triste ao ter que cancelar sua participação no programa Lady Night, de Tata Werneck (38), no Multishow, e desabafou nas redes sociais. Ele contou que precisou mudar os planos após testar positivo paa Covid-19 pela terceira vez.

O artista fez um teste na sexta-feia, 17, e ficou desolado com o resultado. "Estava tudo certo, tudo pronto. Acabei de positivar para a Covid. É inacreditável, é a terceira vez", disse ele.

E completou: "Já estou com as três doses, então não estou sentindo absolutamente nada, estou completamente surpreso com o resultado. Foi o exame completo de laboratório, não aquele PCR que sai na hora. A gente vai tentar remarcar porque quero muito ir, mas dependo do exame dar negativo. A gravação está cancelada, a gente vai remarcar para outra data. Estou muito triste".