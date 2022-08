Felipe Andreoli posta foto com Ana Maria Braga: ''Adoro tomar café da manhã com ela''

Jornalista Felipe Andreoli celebra participação no 'Mais Você' com Ana Maria Braga e comenta caso de racismo contra filhos de Giovanna Ewbank

01/08/2022

O jornalista Felipe Andreoli (42) participou do programa Mais Você desta segunda-feira, 01, com Ana Maria Braga (73)!

Em seu perfil no Instagram, o marido de Rafa Brites (35), que participa da atração nas segundas e quintas com notícias sobre esporte, publicou registro ao lado da comandante do matinal da TV Globo.

"Como eu adoro tomar café da manhã com ela... @anamaria16. Se bem que hoje falei demais e não comi. O que vocês atacariam primeiro naquela mesa de café, hein? Eu: pão de queijo!", brincou ele na legenda.

Durante o programa, os famosos também mostraram a indignação com o caso de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (39), Titi (9) e Bless (7), durante viagem a Portugal. “Sempre que testemunhar um ato desse, grave. O racismo só será vencido se punido de verdade”, começou falando Ana, que acrescentou: “Tem gente que é mais acalorada, dá vontade de bater em um infeliz desse, mas não faça isso. Você vai contra aquilo que você está defendendo, grave e vá nas autoridades. Temos que pegar essa causa juntos, todos nós que temos o privilégio. Que a gente pegue essa causa”.

Andreoli fez questão de ressaltar que o caso só teve repercussão porque a artista é branca: ”Se vai uma mãe negra fazer isso é taxada de louca, desequilibrada. A sensação é que não vai acabar nunca”, desabafou ele.

Manoel Soares desabafa sobre racismo no 'Encontro'

O jornalista Manoel Soares (43) também falou sobre o caso de racismo sofrido por Titi (9) e Bless (7), herdeiros de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. "A luta racial, ela não é uma luta dos negros, nossa. É de toda a sociedade. É muito complicado quando você é obrigado a ensinar o seu filho, com 7, 8, 9 anos de idade, a fazer o cálculo do racismo", afirmou ele. "Eu já vivi isso, de ter que ensinar meu filho como reagir a uma abordagem policial, quando é seguida no shopping, quando uma pessoa for racista", disse ainda o artista, que emocionou ao amparar senhora da plateia após relatar racismo.

