A Fazenda 14: Confira a primeira participante confirmada no reality!

Veja quem é a primeira participante confirmada no reality show 'A Fazenda 14; mais 5 nomes serão revelados!

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 10h02 - Atualizado às 11h02

A Fazenda 14 estreia somente no dia 13 de setembro, mas alguns detalhes da nova edição do reality show da Record TV já foram revelados durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 06!

Durante a transmissão, a comandante do programa, Adriane Galisteu (49), que confessou não saber nada sobre o elenco momentos antes da coletiva, e o diretor Rodrigo Carelli, contaram novidades da nova edição.

Os 20 nomes estão em uma urna com algumas dicas para o público descobrir quem são e seis nomes dos participantes sorteados serão revelados.

As dicas para a primeira participante confirmada foram: foi ring girl, casada com um famoso cantor, e seu apelido é uma palavra no diminutivo. A famosa se trata de Ellen Cardoso (41), a Moranguinho, esposa de Naldo Benny.

Questionada sobre estar tranquila no confinamento em relação ao relacionamento e Naldo se "comportar" aqui fora, já que recentemente falaram que gostam de ter mais uma pessoa durante a relação sexual, ela disse: "Não liberei geral não".

Sobre polêmica com Anitta (29), Ellen falou que com certeza vai dançar se tocar música da cantora durante as festas. "Com certeza! Quem falou sobre isso, foi a Camila, que foi empresária da Anitta. Ele disse porque falam que essa mudança sobre o funk para o funk pop foi feito por ela, mas não foi".

Ellen disse que não entrou por conta do dinheiro."Quero me divertir ao máximo, cuidar dos bichos, quero cozinhar pra galera... quero curtir!". "Entrei porque queria viver essa experiência. Eu já tinha sido convidada, aí agora queria viver isso, pela idade, pelos anos de relacionamento, eeu dei uma pausa grande no meu trabalho... Claro que o dinheiro ajuda também, né?", disse ainda.



Vale destacar que recentemente Léo Dias, do site Metrópoles, divulgou uma lista que vazou na internet com supostos participantes da atração. Os nomes que apareceram são: Ex-De Férias com o Ex Vini Büttel, a funkeira Tati Zaqui, a atriz e dançarina Rosiane Pinheiro, a influenciadora Pétala Barreiros, o ator Lucas Santos, a ex-BBB Kerline, o ator Iran Malfitano, a influenciadora Ingrid Ohara, a funkeira Ruivinha de Marte, ex-Casamento às Cegas Shayan Haghbin, a musa Ellen Cardoso, a influenciadora Deolane Bezerra, Claudia Castanheira, ex-jogador André Clarindo dos Santos, o repórter Bruno Tálamo, o ex-Broz André Marinho, a atriz Bárbara Borges, entre outros nomes.

Confira Ellen Cardoso falando sobre 'A Fazenda':

Fim do mistério! 🤩 Ellen Cardoso, a Moranguinho, é a primeira peoa a ser revelada na #ColetivaAFazenda 🥳 #HojeEmDiapic.twitter.com/OWpx8CI7Wz — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) September 6, 2022

