Favela, Brasil e Coachella! Saiba tudo o que rolou na participação de Anitta no Jimmy Fallon

"Me falaram que para brasileiros era impossível fazer uma carreira fora", reflete Anitta durante entrevista ao Jimmy Fallon

André Luiz Freitas Publicado em 01/02/2022, às 09h07

A cantora Anitta (28) apresentou, pela primeira vez, seu novo single, Boys Don’t Cry, no palco de um dos maiores programas da TV americana: o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Me falaram que para brasileiros era impossível fazer uma carreira fora [do Brasil] e sempre que escuto a palavra impossível, eu quero fazer isso", disse a artista brasileira no início da entrevista com o apresentador do talk show.

Além de se apresentar pela terceira vez no programa, a brasileira concedeu pela primeira vez uma entrevista ao apresentador onde falou abertamente sobre as inspirações de seu novo single, vida pessoal, Brasil e muito mais.

Anitta fala sobre inspiração para 'Boys Don't Cry' e sobre o preconceito com o funk:

"Quando eu era adolescente, eu gostava de rock e eu quis trazer um pouco disso para essa música. Eu amava Panic! At The Disco, então essa foi a minha referência para a música", relembrou.

"A questão é a seguinte: eu comecei fazendo um outro ritmo no Brasil, que sofre muito preconceito, é o funk. É como se fosse o hip-hop dos anos 90 para os Estados Unidos, e sofre muito preconceito porque vem das pessoas mais pobres e das comunidades.", explicou ela.

As pessoas achavam: 'ah, ela rebola muito, então ela é burra', e eu queria mostrar um lado diferente. Sim, eu balanço a minha bunda, mas eu posso ser inteligente, e posso fazer outros ritmos", destacou Anitta.

Anitta revela detalhes sobre sua apresentação no Coachella:

Sendo uma das atrações confirmadas no Coachella, um dos maiores eventos de música do mundo, Anitta disse os fãs podem esperar a “energia” das favelas brasileiras em suas apresentações no festival.

"Eu quero levar o Brasil para o palco. A favela. Eu vim de uma comunidade. Você sabe o que é favela?" [...] Já assistiu ao filme 'Cidade de Deus?' [...] A gente festeja muito lá. Se algum dia você for ao Brasil, terá que levar energia extra para curtir", explicou ela.

A artista brasileira teve sua primeira aparição no programa quando cantou a música Switch, ao lado da rapper Iggy Azalea (31), seguido de uma performance de Me Gusta, com a rapper Cardi B (29) e o rapper Myke Towers (28).