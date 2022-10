Faustão usa relógio de luxo edição limitada, avaliado em R$ 3 milhões

O apresentador Faustão apareceu usando um relógio milionário, edição limitada, de sua coleção, avaliado em R$3 milhões

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 14h27

O apresentador Faustão (72) usou um relógio milionário! O apresentador apareceu com um Twin Turbo Furious Bugatti, da joalheria Jacob & Co, avaliado em US$ 580 mil dólares - R$3 milhões na conversão atual. O acessório conta com 832 peças confeccionadas, sendo 18 em fibra de carbono, 18 em ouro rosa e três diamantes nas cores da bandeira francesa, e ainda tem um indicador de reserva de energia.

Ele ainda usou o modelo em homenagem ao aniversário de 110 anos da fabricante de automóveis francesa, inspirado no carro mais veloz do mundo - legalizado a andar nas ruas -, o Bugatti Chiron - bateu record, chegando a 490,4 km/h.

Este modelo de acessório é edição limitada e disponível em apenas 18 unidades.

Faustão tem uma coleção de relógios caríssimos

O apresentador tem uma grande coleção de relógios de luxo, e sempre escolhe acessórios diferentes para apresentar cada programa. Além do modelo citado, ele também possui em sua coleção peças como Oak Offshore da marca Audemars Piguet, avaliado em US$ 247 mil dólares - cerca de R$ 1,3 milhão - peça que também já foi usada em outros programas.

O famoso também já fez uma doação de um relógio de R$ 90 mil, em 2012, para um leilão de Roberto Justus (67) para a Casa da Mulher. O modelo da Panerai Luminor Rattrapante era em ouro rosa com uma pulseira de crocodilo.