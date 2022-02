Faustão manda recado para filha de Tiago Leifert: ''Que tudo dê certo com a Lua''

Em seu programa na Band, Faustão prestou solidariedade à filha de Tiago Leifert que está com câncer nos olhos

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 07h07

A filha de Tiago Leifert (41), Lua (1), recebeu um recado de Fausto Silva (71) nesta quarta-feira, 02.

Em seu programa na Band, o apresentador prestou solidariedade ao citar e herdeira do ex-colega torcendo pela sua recuperação.

"Tenho uma ligação pessoal muito forte com o Tiago e a Daiana. O Brasil inteiro está com vocês. Tomara que a Lua vire esse jogo. Todos sabem o que vocês estão passando. Estamos rezando para que tudo dê certo com a Lua", falou Faustão para os jornalistas.

Após o ex-global mandar o recado para a filha de Tiago Leifert - que está com câncer nos dois olhos - a plateia se levantou e aplaudiu.

"Está aqui o carinho do público com toda a emoção e energia. Vocês estão prestando serviço de utilidade pública abrindo uma situação tão dolorosa e difícil para que todos tenham uma informação fundamental. A gente está rezando pra que tudo dê certo no final dessa história", disse Faustão.

Tiago Leifert e Daiana Garbin revelam doença da filha e ajudam fã

Nesta terça-feira, 01, dias após revelar que a filha está com câncer nos olhos, Tiago Leifert contou que um fã descobriu precocemente a doença na criança.

Ao contarem que Lua está com retinoblastoma, um câncer raro nos olhos, os jornalistas tinham o intuito de ajudar outros pais na saga contra a doença.

Tiago Leifert e Daiana Garbin descobriram que a filha estava com câncer no ano passado. Em entrevista ao Fantástico, eles comentaram melhor como foi o episódio.