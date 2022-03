Fátima Bernardes será substituída por Maju Coutinho na cobertura dos desfiles de Carnaval

Apresentadora Fátima Bernardes será substituída por Maju Coutinho na transmissão dos desfiles das escolas de samba cariocas

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 14h52

A TV Globo fará uma importante alteração na cobertura dos tradicionais desfiles das escolas de samba do Carnaval deste ano, adiada para o mês de abril.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Maju Coutinho (43) vai substituir a colega Fátima Bernardes (59) na apresentação do especial da folia.

A jornalista fará dupla com Alex Escobar (47) na hora de mostrar a passagem das agremiações cariocas pela Marquês de Sapucaí, marcada para os dias 22 e 23 do próximo mês.

Honra e felicidade

"É uma honra e uma felicidade participar da transmissão dessa expressão artística de altíssimo nível do nosso povo que gera alegria e encantamento, mostrando a força da nossa brasilidade. Gera também empregos formais e informais, botando comida na mesa de muitas famílias", pontuou Maju que atualmente é uma das âncoras do semanal Fantástico.