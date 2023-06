Fátima Bernardes revela se voltaria para as manhãs da Globo, diz colunista

Fátima Bernardes é questionada sobre possibilidade de voltar a ter um programa nas manhãs da Globo

A apresentadora Fátima Bernardes (60) foi questionada sobre a possibilidade de voltar a ter um programa nas manhãs da Globo após se despedir do Encontro. Em conversa com a colunista Mariana Morais, do Em Off, ela contou que não tem planos de voltar para a atração diária.

“Não voltaria. Acho que quando a gente toma uma decisão, tem que ser definitiva. E para mim foi definitivo. Eu estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, então as manhãs já não estão mais nos meus planos”, disse ela à colunista. Atualmente, ela comanda as versões adulta e infantil do The Voice.

Vale lembrar que surgiram rumores de Fátima Bernardes teria sido sondada para retornar às manhãs da Globo há pouco tempo e ela negou, informou o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua. "Ele [um diretor da TV Globo] perguntou para a Fátima Bernardes, isso de fonte seguríssima gente, se ano que vem, se tiver proposta, ela voltaria para o diário, se estaria disposta a fazer um programa diário. A Fátima teria dito o seguinte: ‘Ó, de jeito nenhum, eu volto a fazer o diário’ e o que ela falou, é que ela não tem como hoje, com a vida que está levando, se comprometer com um programa diário'", disse o colunista.

Fátima Bernardes conta como é ser sogra

Mãe dos trigêmeos Vinicius,Beatriz e Laura, a apresentadora Fátima Bernardes já é sogra! O filho dela, Vinicius, namora há alguns anos e ela confessou que se vê como uma sogra fácil de lidar e que se dá bem com a nora.

Em entrevista ao programa No Ar, da Rádio Globo, ela contou que não dá trabalho sendo sogra. “Sou supertranquila. Adoro minha nora. As meninas ainda não me apresentaram ninguém. Não tenho nenhum ciúme. Não tem nada melhor que você ver que criou alguém capaz de amar e ser amado. Quero que eles amem muito e sejam amados. Eu não vou competir nunca. O meu lugar é tão difernete de namorado e namorada”, disse ela.

Então, ela comentou sobre o amor em sua própria vida, já que está feliz em seu relacionamento com o político Túlio Gadelha e também no trabalho. “Eu acho que é reflexo do amor de uma forma geral. Tanto do meu pelo Túlio quanto dele por mim como também por um projeto novo. Eu acho que tudo isso motiva a gente. Eu vivo em estado de paixão, de apaixonamento. Eu gosto de estar apaixonada pelo que eu estou fazendo. Eu acho que a gente estar bem emocionalmente com uma pessoa que é sua parceira ajuda”, contou ela.