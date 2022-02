Fátima Bernardes relembra visita ao filho na França: ''Morrendo de saudade da convivência diária''

A apresentadora Fátima Bernardes resgatou um clique ao lado do filho, da nora e do namorado, em Paris

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 15h24

Fátima Bernardes (59) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 10, para lamentar a saudade do filho, Vinicius (24).

Em clima de nostalgia, a apresentadora do Encontro relembrou a sua viagem com o namorado, Túlio Gadêlha (33), para Paris, onde o herdeiro mora e estuda com a namorada.

No registro publicado nas redes sociais, o quarteto posa de máscara e com roupas de frio diante uma bela paisagem.

"#TBT. Faz pouco tempo dessa foto, mas já estou morrendo de saudade da convivência diária", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha passaram a virada de ano em Paris na companhia dos jovens.

CONFIRA O TBT DE FÁTIMA BERNARDES