Fátima Bernardes relembra despedida no 'Jornal Nacional'

No Dia do Jornalista, apresentadora Fátima Bernardes relembrou momento marcante da carreira e encantou os internautas

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 09h41

A apesentadora Fátima Bernardes (59) relembrou um momento marcante de sua carreira.

Aproveitando o clima de tbt nesta quinta-feira, 07, e o Dia do Jornalista, a profissional de comunicação resgatou um clique de quando se despediu da bancada do Jornal Nacional.

"No dia do jornalista, um #tbt da minha despedida do @jornalnacional depois de 14 anos nessa bancada. Parabéns a todos que diariamente continuam lutando pra levar informação de qualidade para o público", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas mostraram toda sua admiração pela apresentadora."Musa", disse Fernanda Gentil (35). "Rainha", falaram outros.

Atualmente no Encontro, Fátima Bernardes encanta com seu estilo. Diariamente, a jornalista capricha nos looks e arranca elogios ao mostrá-los na rede social.

Fátima Bernardes relembra despedida do Jornal Nacional: