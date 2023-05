Fátima Bernardes reencontra profissionais de sua primeira reportagem na Globo

Apresentadora Fátima Bernardes mostra reencontro com cinegrafista e editor de sua primeira reportagem na Globo

A apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou um momento especial com seus seguidores nas redes sociais, um encontro especial que teve na última segunda-feira, 15!

Nos stories de seu Instagram, a jornalista publicou foto ao lado do cinegrafista e do editor de sua primeira reportagem na TV Globo durante evento de lançamento do documentário de Galvão Bueno (72), produzido pelo Globoplay, no Rio de Janeiro.

"Quando fiz minha primeira reportagem ainda no curso da TV Globo, Álvaro Santanna foi meu câmera e João Estevam Ramalho Neto, o editor. De lá pra cá, fizemos muitos trabalhos juntos. Que alegria esse reencontro", escreveu a apresentadora do The Voice Kids na foto dos três.

Vale lembrar que Fátima entrou na emissora como estagiária em 1986. Recentemente, ela relembrou o início de sua carreira na web. "Faz tempo que não posto um #tbt, mas hoje achei essas duas fotos e me animei. Dois momentos: começo com a primeira foto pra divulgação do meu trabalho que fiz pouco depois de começar minha carreira na TV Globo. E a segunda, de dois anos atrás, pra um ensaio fotográfico. Mais de trinta anos entre elas e eu continuo apaixonada pelo que faço", escreveu Fátima em março deste ano.

Confira o reencontro de Fátima Bernardes com cinegrafista e editor de sua primeira reportagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Mãe de trigêmeos, Fátima Bernardes chora ao ganhar surpresa no Dia das Mães

A apresentadora do The Voice Brasil, Fátima Bernardes não segurou a emoção ao ser surpreendida com um recado dos filhos trigêmeos, frutos do relacionamento com William Bonner (59), no domingo, 14, no Dia das Mães!

No vídeo, publicado pela equipe do programa musical, a jornalista achou que ia gravar um recado para as mães e recebeu uma homenagem dos herdeiros nos bastidores da Globo. Bia Bonemer (25) surgiu no registro representando seus irmãos gêmeos Laura e Vinícius Bonemer, que estão morando na França.

"Que seja um lindo Dia das Mães, dessa vez um pouco diferente, eu sou a filha única aqui, vamos aproveitar bastante e vai ser maravilhoso", disse Beatriz, que contou sobre as músicas que lembram da mãe, como Por Você, de Frejat, Paciência, de Lenine, entre outras.

"Ah, que lindo! Mas isso antes de eu gravar, é uma safadeza, hein. Acho que faz tudo valer à pena, né? Vai ser o primeiro longe, mas vai ser com o mesmo amor, mesmo afeto. Obrigada, minha filha! Beijos, Bia, beijos, Lau, beijos, Vini", declarou Fátima.