Fátima Bernardes mostra bastidores do 'Encontro' com Camila Pitanga: ''Obrigada pela companhia''

Camila Pitanga relembrou a personagem Bebel em participação no programa 'Encontro', comandado por Fátima Bernardes

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 16h49

Fátima Bernardes(59) usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos dos bastidores do programa Encontro.

A apresentadora recebeu Camila Pitanga (44) nesta quinta-feira, 24, e durante o #TBT do Encontro, a atriz relembrou os figurinos de sua personagem, Bebel, de Paraíso Tropical.

Ao compartilhar as imagens em que as duas aparecem com alguns acessórios da personagem, Fátima falou sobre o momento descontraído do programa, após começar o dia vendo as notícias de que a Rússia iniciou uma invasão na Ucrânia nesta madrugada.

"Num dia tão difícil, com o começo de uma guerra, que bom poder fazer um #tbt com a querida e talentosa @caiapitanga relembrando a Bebel, de #paraisotropical. Serviu como um respiro nessa manhã. Obrigada pela companhia no #encontrocomfatima", escreveu a jornalista, agradecendo a presença da atriz.

Confira:

Cesar Tralli desabafa sobre situação crítica na Ucrânia

Além de Fátima, Cesar Tralli (50) também usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre os recentes bombardeios contra a Ucrânia. O jornalista lamentou pela situação crítica do país. "Dia dificílimo. Dia muito triste com essa guerra que acaba de estourar na Ucrânia. Quase dois anos depois de uma pandemia, de tanta dor, incertezas, inseguranças, aflições...", escreveu o jornalista.