Fátima Bernardes ganha homenagem do namorado, Túlio Gadêlha: ''O Encontro será só comigo''

Apresentadora Fátima Bernardes se despede do 'Encontro' nesta sexta-feira, 01, e ganha declaração do namorado, Túlio Gadêlha

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 11h10

Nesta sexta-feira, 01, a apresentadora Fátima Bernardes (59) está se despedindo do programa Encontro!

Nas redes sociais, a jornalista recebeu uma homenagem especial do namorado, Túlio Gadêlha (34), que brincou que agora o encontro da famosa é só com ele. Em seu perfil no Instagram, o deputado federal compartilhou um clique de Fátima durante jantar romântico e outra foto dos dois juntos e celebrou os 10 anos da atração da TV Globo.

"Porque hoje é o último dia do #Encontro dela com vocês, e, a partir de hoje, o encontro será só comigo", brincou ele na legenda da postagem.

"Parabéns pelos #10anosDoEncontro. 10 anos de informação, debate sobre temas atuais, música, dança e muita cultura. Quem aí vai sentir saudade?", perguntou ainda.

"Tudo muito emocionante por aqui", disse Fátima nos comentários.

Vale lembrar que a artista está saindo do Encontro após 10 anos e será substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Ela vai tirar um período de férias e voltará ao ar no final do ano, no comando do The Voice Brasil.

Fátima Bernardes cai no choro na abertura do 'Encontro'

Fátima Bernardes não segurou a emoção e caiu no choro na abertura do programa Encontro nesta sexta-feira, 01! Em seu último dia comandando a atração, ela recebeu homenagem especial da equipe logo no começo do programa. “Não sei nem o que falar, não queria chorar. Não é um momento triste, é um momento feliz. Tem uma música que diz que fechar o ciclo é uma nova oportinidade para começar a amar. É uma nova chance de amar. Muito obrigada”, disse ela.

Confira a homenagem que Fátima Bernardes recebeu de Túlio Gadêlha: