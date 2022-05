Fátima Bernardes fala sobre suas motivações para sair do Encontro

Fátima Bernardes vai deixar o Encontro em julho e revelou as motivações para sua saída

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 13h24

Fátima Bernardes (59) falou sobre sua saída do Encontro e as motivações por trás desta mudança. Em julho, a apresentadora se despede do programa criado para ela e comandará o The Voice Brasil.

Em entrevista para o jornal O Globo publicada neste domingo, 22, a apresentadora comentou que a decisão teve motivações pessoais e garantiu que nunca esteve insatisfeita com seu programa. "Não é que eu estivesse insatisfeita.Uma pessoa que tem um programa que leva o seu próprio nome funcionando... Isso tem um valor enorme! Mas a minha vida toda foi de trabalho diário", contou Fátima.

A pandemia da Covid-19 e a batalha contra o câncer no endométrio descoberto em 2020, foram alguns fatores que fizeram Fátima repensar sua rotina de trabalho.

"Em 2020, com a pandemia, comecei a pensar em ter um pouco mais de flexibilidade. O Encontro só ficou fora do ar durante um mês. Eu tenho uma casa numa região de praia, mas não dava para fazer home office, como muita gente fez. O fato de seu ter tido câncer me fez ver que a gente tem que dar uma virada na vida", explicou a futura apresentadora do The Voice.

Outra motivação para a mudança de Fátima na programação da TV Globo, foi a necessidade de passar mais tempo ao lado dos filhos e do namorado Túlio Gadelha, que por conta do seu papel como deputado tem que se dividir entre Brasília e Recife.

"Uma outra coisa foi meu filho ter ido estudar fora. Ele está na França há quase dois anos, e eu só consegui ir uma vez vê-lo. Agora, Laura [filha] também está querendo estudar fora. Meu namorado mora em duas cidades. Percebi que preciso ter uma lista mais equilibrada do que eu devo e do que eu quero fazer", revelou Fátima.

A apresentadora ainda contou que está animada com o novo programa que irá comandar, mas afirmou que não foi algo que Fátima pediu, e sim sugerido a ela: "Foi apresentada essa sugestão a mim. Eu não desejei o The Voice. Eu só queria uma transição para o entretenimento. Quando veio a ideia, achei muito bacana".