Fátima Bernardes fala sobre namoro à distância com Túlio Gadêlha: ''Nossa vida é assim''

Apresentadora Fátima Bernardes mostrou fotos curtindo os últimos dias com o namorado e falou sobre passaram algum tempo separados com frequência

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 07h44

A apresentadora Fátima Bernardes (59) encantou ao mostrar um pouco de sua relação com o namorado na rede social.

Nesta segunda-feira, 02, a jornalista global publicou cliques aproveitando os últimos dias ao lado do deputado Túlio Gadelha (34) e falou sobre terem um relacionamento em certos momentos à distância.

"Nossa vida é assim. Agora serão 13 dias longe. O bom é que sempre ficam momentos felizes. Juntos", começou dizendo.

"Na academia, num cafezinho no jardim, no cinema ou teatro que a gente ama. E também cercados de amigos, no meio da galera ou numa foto posada e bem bonita. Alimentos da alma até o próximo encontro", contou ela.

Ainda nos últimos dias, Fátima Bernardes emocionou ao relembrar sua despedida no Jornal Nacional.

Veja as fotos de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha: