Fátima Bernardes emociona com recado de despedida do 'Encontro'

'Estive nesse palco nos piores e nos melhores momentos da minha vida', diz Fátima Bernardes ao se despedir do 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 12h16

A apresentadora Fátima Bernardes (59) encerrou a sua participação no programa Encontro, da Globo, após 10 anos no comando da atração nesta sexta-feira, 01. Na hora do encerramento do programa, ela leu um texto emocionante que escreveu como forma de agradecimento para a equipe, os parceiros e o público.

Na mensagem, Fátima relembrou sobre dividir a sua vida diariamente com o público, as parcerias ao longo dos anos e o trabalho em equipe. “Eu tinha pensado em não escrever nada para dizer agora. Eu adoro falar de improviso, adoro entrevistar de improviso, amo mesmo fazer o programa sem teleprompter, mas eu mudei de ideia e escrevi algumas coisas para eu tentar organizar melhor os pensamentos e os sentimentos. Eu decidi não falar nome de ninguém porque eu sei que seria muito injusta, tanto com as pessoas que vieram, com os especialistas, com a equipe, mas eu queria dizer alguma coisa”, disse ela.

E continuou: “Eu queria dizer que, nesses últimos 10 anos, eu estive nesse palco nos piores e nos melhores momentos da minha vida. E o trabalho, os amigos, a equipe, os convidados, o público, eles foram fundamentais para que tudo desse certo, independentemente de qualquer coisa. Não teve um dia sequer que eu não tenha dado aqui, em algum momento, mesmo nos programas mais tristes, o meu melhor sorriso. Tudo o que aconteceu comigo, eu dividi com vocês, muito de verdade, e eu dividi com você aí do outro lado da telinha. Eu sempre falei 'do outro lado da telinha' porque eu sei que você não está só em casa, você está no hospital, está trabalhando, está no carro, na academia, você não é um público que está em casa. Eu dividi com você do outro lado da telinha, dividi com a minha equipe, queria mandar um beijo muito grande para todo mundo que está por trás das câmeras e se posicionou para que eu pudesse brilhar aqui, queria dividir com a turma que coloca o programa no ar no switcher”.

Por fim, Fátima falou sobre os seus substitutos, Patricia Poeta (45) e Manoel Soares (43), que assumem o Encontro a partir de segunda-feia, 4. “Eu desejo tudo de melhor para a Patricia e para o Manoel, desejo que o Encontro continue sendo esse espaço para a convivência entre os diferentes, espaço para reflexão, para mudanças, eu aprendi muito com a troca diária. Eu saio daqui hoje, eu não sou a mesma Fátima que entrei, graças a Deus! Eu espero não ter perdido nenhuma oportunidade de mudança. Muito obrigada. Você já ouviu que em TV a gente não faz nada sozinho, e não faz mesmo. Equipe é muito importante. No caso aqui do Encontro, a participação das pessoas que vieram até aqui, do público, e de você aí de longe, ajudou muito e foi fundamental para que esse programa fosse diferente. A gente pode usar os nossos dois ouvidos para ouvir muito. A gente ouviu com atenção. Minha gratidão eterna aos meus parceiros, de vídeo e de trás das câmeras, deixo aqui o meu até breve, quando nós nos reencontraremos no The Voice Brasil. E na segunda, eu estarei lá, acompanhando, como telespectadora, certa de que a Patricia Poeta e o Manoel Soares serão ótimas companhias para você que esteve comigo até hoje. Vocês ficam com uma equipe incrível! Brilhem muito! Um beijo muito grande para você do outro lado da telinha, e até breve!”, encerrou.

Fátima Bernardes chorou na abertura do seu último Encontro

Na manhã desta sexta-feia, 1º, Fátima Bernardes caiu no choro na abertura da sua última edição do programa Encontro. Ela mostrou a sua entrada no estúdio e foi surpreendida com a homenagem da equipe. Várias pessoas fizeram um corredor de aplausos para ela e a apresentadora não segurou as lágrimas. No palco, ela precisou de um tempo para recuperar o fôlego e falou sobre a emoção do momento.

“Não sei nem o que falar, não queria chorar. Não é um momento triste, é um momento feliz. Tem uma música que diz que fechar o ciclo é uma nova oportinidade para começar a amar. É uma nova chance de amar. Muito obrigada”, disse ela, e completou: “Queria agradecer a Globo por permitir essa manifestação linda”.