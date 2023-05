Fátima Bernardes conta detalhes de sua saída do Jornal Nacional

Em conversa com Paola Carosella, Fátima Bernardes detalhou saída da bancada do Jornal

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes contou como resolveu sair da bancada do Jornal Nacional, que apresentava com o ex-marido William Bonner.

No novo programa de Paola Carosella, 'Alma de Cozinheira' do GNT, ela afirmou: "Quando surge o Encontro e eu estou na posição que eu estava no Jornal Nacional, eu digo: "Não quero mais o Jornal Nacional. Saí no dia 5 de novembro de 2011, [mas] em 2006 eu já pensava nisso. O jornal estava mudando muito". A ex-BBB Juliette também estava na conversa.

"A gente ia muito fazer ancoragem na rua e eu gostava disso. O público gostava, as pessoas queriam me ver mais solta, a rua te permite ser mais solta, porque tem toda uma dinâmica no estúdio que te deixa um pouco mais centrada, postada", explicou sobre o papel de repórter.

"As pessoas me cobravam isso e falei: "É mesmo. Acho que eu gostaria de fazer mais coisas assim". Então, a primeira mudança, desde a minha mãe e meu pai a todo mundo, foi um choque", contou.

Recentemente, ela deixou o 'Encontro' e está apresentando o reality show musical 'The Voice':"Agora, já não foi não. O povo já tava falando: "essa menina não vai ficar aí a vida toda"'.

Veja: