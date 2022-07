Fátima Bernardes cai no choro na abertura do último Encontro

Fátima Bernardes não segura a emoção e chora ao entrar no palco do programa Encontro em seu último dia na atração

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 10h54

A apresentadora Fátima Bernardes (59) ficou muito emocionada na abertura do programa Encontro em seu último dia comandando a atração. Nesta sexta-feira, 1º, ela recebeu uma homenagem especial logo no começo do programa e caiu no choro.

Na abertura, Fátima mostrou a sua entrada no estúdio e foi surpreendida com a homenagem da equipe. Várias pessoas fizeram um corredor de aplausos para ela e a apresentadora não segurou as lágrimas. No palco, ela precisou de um tempo para recuperar o fôlego e falou sobre a emoção do momento.

“Não sei nem o que falar, não queria chorar. Não é um momento triste, é um momento feliz. Tem uma música que diz que fechar o ciclo é uma nova oportinidade para começar a amar. É uma nova chance de amar. Muito obrigada”, disse ela, e completou: “Queria agradecer a Globo por permitir essa manifestação linda”.

No palco, Fátima Bernardes contou com a presença de parceiros que participaram do programa ao longo dos anos e também de suas filhas: Beatriz Bonemer, que ficou sentada na plateia, e Laura Bonemer, que ficou nos bastidores.

Fotos da chegada de Fátima Bernardes para o último Encontro: