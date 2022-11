Fátima Bernardes aparece ao lado da filha nos bastidores do ‘Caldeirão’

Fátima Bernardes participou do ‘Caldeirão com Mion’ e levou um time de peso ao seu lado, inclusive a sua filha, Beatriz Bonemer

07/11/2022

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60) apareceu em seus stories desta segunda-feira, dia 07, diretamente dos bastidores do programa ‘Caldeirão com Mion’, apresentado por Marcos Mion. A apresentadora do ‘The Voice Brasil' estará no quadro ‘Tem ou Não Tem’ e levou um time de peso para participar com ela.

A ex-colega do programa 'Encontro', Tati Machado, a filha Beatriz Bonemer e o ator e primo Hugo Bonemer, foram os convidados de Fátima. A filha da apresentadora faz parte dos trigêmeos, frutos do relacionamento de Fátima com William Bonner. Em seus stories ela revelou que vai competir com o time escolhido pela também jornalista Sandra Annenberg (54).

Fátima Bernardes e William Bonner dão show de maturidade

O ex-casal William Bonner (58) e Fátima Bernardes, ficaram juntos durante 26 anos, e se encontraram nesta segunda-feira, dia 07, durante uma caminhada e registraram o momento nas redes sociais. O namorado de Fátima, o advogado e deputado federal Túlio Gadêlha (34), foi quem compartilhou o registro do momento em família.

Além deles, Natasha Dantas, esposa atual de William, e Vinícius Bonemer, fruto da relação de Fátima e Bonner, também aparecem na publicação, ao lado de outros familiares.