Fátima Bernardes agradece participação de Gloria Maria no 'Encontro': ''Deu show''

A apresentadora Fátima Bernardes postou fotos com Gloria Maria e agradeceu a participação da jornalista no programa 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 15h01

Gloria Mariaparticipou do programa Encontro nesta quinta-feira, 3.

Após a exibição da atração matinal, Fátima Bernardes (59) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos ao lado da apresentadora, e agradeceu por ser a primeira pessoa a recebê-la na TV após a cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro e a pandemia da covid-19.

"Que quinta-feira especial. Recebi no #encontrocomfatima a @gloriamariareal. Tive a honra de ser a primeira a recebê-la depois de uma cirurgia grave e dois anos de pandemia. Muito bom conversar com ela e ouvir suas histórias. E ainda comentou sobre o #bbb22. Deu show", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Gloria Maria comenta sobre o BBB 22

Durante o programa Encontro, Gloria Maria revelou que está assistindo o BBB pela primeira vez. Ela explicou que como está sem viajar devido à pandemia, começou a ver o reality show. "Virei especialista", contou ela, brincando que roubaria o lugar de Tati Machado, comentarista do reality. "Você não dá bobeira", disse, arrancando risos.

Em seguida, a apresentadora apostou na vitória de Nátalia Deodato (22). "Ela foi tão pressionada, massacrada, que ela também incomoda, como aquele menino do outro 'BBB' que teve um problema com a Karol Conká [Lucas Penteado]. Eu acho que as pessoas ficaram comovidas com ela", opinou.

