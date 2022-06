Fátima Bernardes abre álbum de fotos do programa em comemoração dos 10 anos do Encontro

Ao lado da equipe e dos convidados, Fátima Bernardes agradece pelos 10 anos do programa Encontro

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 14h44

Nesta sexta-feira, 24, aconteceu o programa especial em comemoração ao aniversário de 10 anos do Encontro.

Com direito a muita emoção e celebração, Fátima Bernardes (59) se divertiu ao lado da equipe, convidados e plateia durante a festa.

Pelas redes sociais, a apresentadora abriu um álbum de foto na companhia de Lilia Cabral, Braulio Bessa, André Curvello, Jota Quest, e sua equipe da atração.

"Amanhã, dia 25, o #encontrocomfatima completa 10 anos no ar. Muito orgulho da trajetória, dos convidados que recebi, dos parceiros que tive e da equipe que brilha muito nos bastidores", declarou ela.

Em seguida, Fátima agradeceu aos envolvidos no programa de hoje. "Obrigada @lilia_cabral, @jotaquest , @brauliobessa, @curvello_andre, @alexandremattoso, @rafabardi e @lucasdireis que, nesta sexta, foram representantes de todos que fazem e participam do Encontro. Muito amor envolvido, muita gratidão", concluiu.

Vale ressaltar que Fátima Bernardes vai deixar o Encontro no final do mês para apresentar o The Voice Brasil.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE FÁTIMA BERNARDES