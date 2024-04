Fãs brasileiros criam 'disputa' entre atores de 'Todo Mundo Odeia o Chris'; entenda

Brasileiros se reuniram em campanha para retribuir o carinho do ator Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris'

O nome do ator Vincent Martella, conhecido no Brasil por interpretar o personagem Greg na série 'Todo Mundo Odeia o Chris', ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após compartilhar um registro usando uma camiseta com a frase 'Eu sou famoso no Brasil'. Encantados com a surpresa do artista, os fãs decidiram retribuir o carinho do famoso.

Após a imagem viralizar na web, internautas se reuniram e fizeram um mutirão para que Vincent atingisse a marca de 2 milhões de seguidores em seu Instagram oficial. A atitude dos brasileiros, no entanto, não aconteceu apenas para retribuir a atitude do ator norte-americano.

Apesar de realmente ser muito querido no Brasil, o mutirão em engajar a rede social do artista acabou virando uma 'disputa' entre ele e Tyler James Williams, que interpreta o personagem Chris na série de comédia. Isso porque o protagonista da atração já revelou publicamente que se incomodava com a quantidade de comentários de fãs brasileiros em suas fotos.

Na época de sua declaração, ele explicou que não entendia o motivo de receber tantas mensagens com bordões da série dublada em português e chegou a denominar como 'spam' - James, inclusive, limitou os comentários em suas fotos. O comentário do ator, é claro, não agradou muito o público do Brasil.

Com o carinho demonstrado por Vincent, os fãs decidiram ajudá-lo a ultrapassar Tyler James no número de seguidores, que atualmente soma 2,3 milhões, enquanto o colega de profissão já atingiu mais de 3,5 milhões com o mutirão organizado nos últimos dias.

Ao descobrir que os brasileiros ficaram chateados com sua declaração, o protagonista de 'Todo Mundo Odeia o Chris', exibida atualmente na Record TV, esclareceu melhor seu comentário a respeito do assunto: "Na época, os comentários pareciam bizarros, mas agora entendo que é parte da cultura da internet", disse ele na época em uma publicação feita no X, antigo Twitter.

E completou: "Ainda é um pouco estranho para mim, mas não por serem brasileiros. Fazer spam em geral é uma coisa esquisita da internet. Todos vocês são legais".

