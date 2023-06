Famosos reagem após saída de Manoel Soares da Globo: 'Você é precioso'

Manoel Soares deixa a Globo e recebe apoio de famosos em post nas redes sociais: 'Voe alto'

Nesta sexta-feira, 30, o apresentador Manoel Soares encerrou o contrato com a Globo após seis anos de parceria. Ele deixou o comando dos programas Encontro, da Globo, e Papo de Segunda, do GNT, e a notícia foi confirmada pela emissora em um comunicado à imprensa. Logo depois, ele se despediu com um vídeo nas redes sociais e recebeu o apoio de amigos famosos.

Nos comentários do post dele, várias celebridades deixaram recados carinhosos. Boninho disse: “Sucesso amigo. Voe alto”. Ana Furtado escreveu: “Boa sorte e sucesso nos seus novos caminhos”. Alice Wegmann comentou: “Caminhos abertos e uma vida de muita prosperidade”. Pathy de Jesus escreveu: “Caminhos abertos. Axé”. Cris Vianna afirmou: “Tem um mundo a sua espera! Você é precioso”.

Cacau Protásio escreveu: “Deus abençoe muito você! O sucesso na sua caminhada já é certo, tenha certeza disso... já estamos ansiosos pra esse novo começo na sua vida”. Astrid Fontenelle comentou: “Luz na caminhada”.

Leia o que Manoel Soares falou sobre a demissão da Globo:

“Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.