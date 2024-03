Família É Tudo: Electra descobre traição e causa crise em namoro de Luca

Nos próximos capítulos de 'Família É Tudo', Electra descobrirá a traição de Luca com sua ex-melhor amiga, Jéssica, em meio ao pedido de casamento

Os próximos capítulos de Família é Tudo trazem fortes reviravoltas! Depois de todo o esforço para reconquistar a confiança de Luca (Jayme Matarazzo), Electra (Juliana Paiva) irá se deparar com uma cena desoladora. Segundo o Notícias da TV, a moça acabará flagrando o ex-namorado pedindo sua ex-melhor amiga, Jéssica (Rafa Kalimann), em casamento e ficará destruída. As cenas devem ir ao ar no sábado, 16.

Vale lembrar que a socialite foi próxima de Electra durante todo o relacionamento com o sócio da produtora audiovisual. Porém, ao que tudo indica, só esperou a jovem ser presa para dar em cima do rapaz.

Por outro lado, Luca ficará abalado ao ver que a ex-namorada viu o pedido. Inclusive, irá atrás da loira assim que possível e ambos terão uma conversa franca. A patricinha temerá que o amado ainda tenha sentimentos pela mulher que, supostamente, tentou tirar a vida dele. Por esse motivo, Jéssica o questionará sobre isso pouco depois do pedido de casamento. O sócio se fará de desentendido no momento, mas a desconfiança vai dominar a cabeça da socialite.

Já a personagem vivida por Juliana Paiva passará dias em momentos de tristeza, já que descobriu o romance no momento do pedido. Murilo (Henrique Barreira) até tentou alertá-la, mas foi impedido por Plutão (Isacque Lopes), que buscou poupar a irmã o máximo possível.

Ator da periferia do Rio comemora papel em Família é Tudo

Estreante em novelas, o ator Aleh Silva está no elenco de Família é Tudo, trama das 7, da TV Globo, lançada em março como substituta de Fuzuê. O carioca comemorou a oportunidade durante coletiva de imprensa com a participação da CARAS Brasil. Na história de Daniel Ortiz (51), ele o irmão Guilherme Canellas viverão os dançarinos de Andrômeda (Ramille), que é vocalista da banda Andrômeda e Seus Asteroides. “Parece que do lugar que a gente vem, nunca vai acontecer”, reflete.

Nascido e criado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Aleh ressalta a felicidade de fazer parte do elenco da novela global. “É uma realização estar nessa novela. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fred (Mayrink, diretor artístico). Está sendo incrível contracenar com pessoas tão maravilhosas. Obrigado Ramille, Cris (Vianna), Guilherme. Parece que do lugar que a gente vem, nunca vai acontecer, que a gente nunca vai ter a oportunidade que a gente precisa, sabe? Mas acho que tudo aconteceu no momento certo”, desabafa.

“Ano passado, estreei no teatro, junto com o Guilherme, na peça Pelada – A hora da Gaymada, que já foi um boom pra gente, um choque de realidade. Saímos do circo, agora, começar o ano já fazendo uma novela, estreando na televisão, fazendo uma novela das 7, que é muito importante, é a realização de um sonho real. Acho que ainda não caiu a ficha, só vai cair quando a novela estrear. Quando eu me ver na televisão, vou acreditar que realmente estou fazendo isso. Acho que até lá, vou gravando, vou vivendo, vou levando. Estou muito realizado, muito grato por estar fazendo parte dessa novela", diz.