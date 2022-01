Fafá de Belém aposta em look branco e chama atenção no 'The Voice +'

Jurada Fafá de Belém estreia no 'The Voice +' e look branco se destaca na internet

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 15h15

Fafá de Belém aposta em look branco e chama atenção no 'The Voice +' - (Divulgação/TV Globo)