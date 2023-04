Fabio Turci é demitido da Globo e diz: 'Mudou tudo'

Apresentador da Globo em São Paulo, Fabio Turci se despede da emissora em um recado carinhoso: 'É uma questão de escolher qual caminho tentar'

O jornalista Fabio Turci (48) foi um dos profissionais da Globo que foram demitidos nesta semana em uma onda de cortes na área de jornalismo na emissora. Após a notícia de sua saída do canal, ele escreveu um recado nas redes sociais para refletir sobre este momento em sua vida.

Em seu texto, Turci relembrou a época na faculdade de jornalismo, sua ida para a TV e refletiu sobre o futuro na profissão. "ERA UMA VEZ um adolescente que foi estudar jornalismo e sonhava mudar o mundo. De início, a universidade mudou o mundo do adolescente. Quanta gente diferente existia fora da sua bolha! Quantos olhares, quantas peles, quantas ideias diversas! Foi como fazer dois cursos ao mesmo tempo: um, dentro da sala de aula, de jornalismo; outro, fora da sala, na convivência diária, um curso de gente!", disse ele.

E completou: "Aquele adolescente, que amava escrever, queria ser repórter de jornal escrito e não tinha o menor traquejo com câmera nem o menor desejo de trabalhar em televisão, foi parar... Numa TV! Meio levado que foi pelos acontecimentos, ele resolveu navegar ali. Primeiro, atrás das câmeras mas, logo, pulou pra frente delas. Trocou Bauru por São José dos Campos. Trocou São José por São Paulo. Ah, São Paulo! Quer ver gente diferente de você? Vem pra São Paulo! Gente! E trocou São Paulo por Nova York. Gente diferente de você? Nova York também tem. Muita. E foi lá, olhando o próprio país de fora, que ele arregalou os olhos e enxergou mais. Enxergou o que acontece com parte dessa gente, mas não acontece com outra parte. Enxergou que o mundo é diferente dependendo do tipo de gente que se é. O mundo pode ser muito menor, sem horizonte, sem ar. "I can't breathe"".

Por fim, ele disse: "E assim, enxergando o que não enxergava antes, voltou ao Brasil, voltou a São Paulo. E quis ajudar a abrir outros olhos. Sim, o jornalismo permite isso. Lembra daqueles dois cursos na faculdade? Os anos ensinaram que era tudo um só. Porque jornalismo e gente são indissociáveis. Ou deveriam ser. Hoje, aquele adolescente é um quarentão que acaba de sair da frente das câmeras. A televisão que apareceu em seu caminho lá atrás lhe deu licença, hoje, pra continuar. Por onde? Sei lá. O mundo mudou muito. Não é uma questão de não ter pra onde ir. É uma questão de escolher qual caminho tentar. Mudou tudo, mas uma coisa não mudou: ele ainda sonha mudar o mundo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Turci (@fabioturci_jornalista)

Giuliana Morrone também foi demitida da Globo

Após cerca de 30 anos de trabalho na Globo, Giuliana Morrone foi dispensada nesta semana e refletiu sobre isso em um texto nas redes sociais. "Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com “a vida é feita de ciclos.” A minha nunca foi, mas de saltos, mergulhos, curvas e retas. Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola. Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. Em italiano, para Sophia Loren. Em inglês, na correria, para Barack Obama. Em português, há anos, para todo este pessoal aqui do Planalto Central", disse ela.

"A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade. Novo ciclo? Já disse que comigo não é assim. Mas pode esperar novos desafios, aprendizados, novas experiências, sempre buscando respostas, sempre buscando a verdade e com paixão", finalizou.