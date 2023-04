Fabio Turci desabafa sobre demissão da Globo e revela como recebeu notícia: ‘Não esperava’

Saída de Fabio Turci da emissora carioca foi apenas uma na onda de demissões em massa

Nesta terça-feira, 25, foi divulgada pela revista Veja uma entrevista com o jornalista Fabio Turci, na qual ele decidiu desabafar sobre sua demissão da TV Globo. Durante o papo, o comunicador contou como reagiu ao descobrir a notícia, detalhando a reunião, que teve a presença do próprio Ali Kamel, diretor-geral de jornalismo da vênus prateada.

A demissão do jornalista aconteceu no começo do mês de abril, durante uma onda de demissões em massa que aconteceu na emissora carioca, que teve a intenção de cortar gastos. Mesmo sabendo que alguma hora seu nome seria cortado, Turci revelou ter sido pego de surpresa.

“A gente vem acompanhando que a emissora nos últimos anos vem se reestruturando, buscando formas de reduzir os custos, e isso implica demitir pessoal de várias áreas, não só no jornalismo. Os funcionários estão acompanhando esse movimento e sabendo que essas ondas de demissões estão acontecendo. A gente nunca sabe exatamente em que momento elas vão acontecer e qual a magnitude de cada onda. Ao mesmo tempo que eu esperava que a minha hora chegaria, eu não esperava que a minha hora seria agora”, desabafou o jornalista.

“Eu confesso que achava que teria um pouco mais de tempo ainda. Apesar de ser um movimento já conhecido e que a gente de certa forma já se prepara para o momento em que o facão vai nos atingir, a gente nunca sabe exatamente quando seria. Então foi um misto de expectativa com surpresa. A surpresa pelo timing”, confessou Fabio.

Além disso, o comunicador revelou desconhecer os critérios usados pela Globo, falando também que a questão salarial para definir os desligamentos dentro da emissora. “Eu não achava que esse seria o meu momento, achava que eu teria um pouco mais de sobrevida lá dentro ainda, mas isso foi uma expectativa minha. A gente pensa uma coisa, e a empresa está colocando no papel outras coisas. Então era uma expectativa minha, mas eu posso dizer que tinha uma expectativa talvez desinformada, por não ter na mesa os elementos que a empresa está usando para tomar suas decisões. Nós sabemos que a questão salarial é fundamental, agora, se tem algo além disso, a gente não sabe quais são os critérios”, comentou.

Fabio, que ganhava bastante destaque por falar de temas relevantes, como a defesa dos direitos LGBTQIA+ e a luta contra o racismo, disse que estava cumprindo com suas obrigações do cotidiano no dia em que foi demitido.

“Cheguei para trabalhar no dia 5 de abril, uma quarta-feira. E imediatamente já fui chamado para uma reunião, uma reunião respeitosa, e que foi anunciada a minha demissão, basicamente foi isso. Foi uma reunião com o próprio Ali Kamel, com Ricardo Villela e Ana Escalada”, revelou. Ricardo Villela é o diretor executivo de jornalismo, enquanto Ana Escalada é diretora de jornalismo de São Paulo.

Ao falar sobre seu futuro na profissão, Turci revelou que está explorando as opções ao seu dispor. “Já tive conversas e já fui procurado para mais conversas. Não há nada evoluído ainda. Acho que agora é um momento de redescoberta para mim. eu entrei na Globo 23 anos atrás, na afiliada de Bauru, no interior de São Paulo. Depois fui para São José dos Campos, vim para São Paulo, depois virei correspondente em Nova York e voltei para São Paulo. O mundo da comunicação, hoje, é muito diferente do mundo de 23 anos atrás, né?”, brincou.

“Estou entendendo melhor as oportunidades, quero estudar a ideia de ter um podcast, mas de qualquer forma, quero continuar esse trabalho de alguns anos sobre direitos humanos, falar da luta anti racismo, anti homofobia, que era pautas que eu vinha fazendo no jornalismo da Globo. Mas estou aberto, não sei se vou para outra empresa de comunicação ou alguma do terceiro setor, vamos ver”, completou Fabio.