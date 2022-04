Fábio Assunção sobre participação no 'Lady Night': ''Foi divertidíssimo''

Ator Fábio Assunção será o próximo convidado especial do programa 'Lady Night', comandado por Tatá Werneck

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 13h47

Na noite desta quinta-feira, dia 7, o ator Fábio Assunção (50) marcará presença no sofá do programa Lady Night, exibido pela Globo logo após o BBB 22.

Ao lado da apresentadora Tatá Werneck (38), o galã das novelas se rendeu as mais divertidas brincadeiras da atração que mistura entrevista com games.

"Foi maravilhoso. Sou fã da Tatá e fui para me divertir. Nem deu tempo de ficar nervoso e claro, não fazia ideia do que dizer em nenhum momento (risos). O programa que fiz com ela foi divertidíssimo, batemos uma bola boa. Não é fácil acompanhar o ritmo da Tatá, mas ela foi bastante generosa", disse o artista para o Gshow.

Brincadeira musical

Para o famoso, o momento mais icônico da participação dele na atração foi em uma brincadeira musical. "Acho que foi o momento em que eu fui convidado a ler letras de músicas bombadas e que, na minha ignorância, não conhecia e por isso não fazia ideia de para onde as letras iam", explicou.

Para Fábio Assunção, a chance de não se levar a sério foi um dos destaques da sua entrevista no Lady Night. "Gosto de quem que não se leva a sério, que tem uma observação crítica sobre o mundo e mostra essas opiniões com humor inesperado e surpreendente. A Tatá é assim. Dividir o palco com ela só poderia ser prazeroso. E foi", finalizou.