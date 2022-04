Fabiana Karla acerta novos trabalhos após deixar a Globo

Atriz e comediante Fabiana Karla acerta novos trabalhos depois de deixar elenco fixo da Globo

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 14h58

Depois de deixar o casting fixo da Globo há alguns meses, a atriz e comediante Fabiana Karla (46) já acertou o seu retorno para a telinha.

De acordo com o site Notícias da TV, a artista fechou um acordo com a Amazon para atuar em projetos do Prime Video, streaming da empresa.

Na nova casa, a famosa deve ter um contrato de first look, no qual o Prime Video terá prioridade na hora de desenvolver ou adquirir projetos comandados por ela.

Programa no Multishow

Fora isso, Fabiana Karla também acertou uma participação em um dos novos programas de humor do canal fechado Multishow, batizado de Central de Bicos. Por enquanto, a atração ainda não tem data definida de estreia na emissora.