Fã, Carla Diaz celebra encontro com Gloria Pires: ''Mais de 25 anos depois''

Atriz Carla Diaz resgata vídeo de quando era criança dizendo que é fã de Gloria Pires e chora ao encontrar a artista pela primeira vez

A atriz Carla Diaz (33) ainda não superou o sonho que realizou ao conhecer pessoalmente a veterana Gloria Pires (59) e fez uma declaração nas redes sociais recordando o desejo de quando ainda era criança!

Em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 08, a artista publicou o vídeo antigo de entrevista no programa de Serginho Groisman, Altas Horas. Questionada se tinha algum ídolo, a pequena encantou ao responder Gloria Pires: "Ela consegue fazer dois papéis e engana a gente direitinho", disse, se referindo a Ruth e Raquel, da novela Mulheres de Areia (1993).

No registro, Carla aparece chorando e também adicionou as imagens de seu encontro com a atriz nos bastidores do Domingão com Huck, da TV Globo. Participando do quadro Dança dos Famosos, ela tietou Gloria, além de Tony Ramos (74), Susana Vieira (80) e Tata Werneck (39), que estão no elenco da nova novela das nove, Terra e Paixão.

"A mini Carla Diaz estaria radiante se soubesse que esse encontro aconteceria mais de 25 anos depois!", iniciou a famosa.

Em seguida, Carla ressaltou sua admiração por Gloria Pires e não poupou elogios. "Sim, eu estou em êxtase até agora, pois simplesmente conheci minha inspiração como atriz, como vocês podem ver nesse vídeo, desde muito novinha! Sabe quando o coração vibra como se fosse bateria de escola de samba? Pois é... Gloria Pires, você é uma atriz admirável, seu trabalho me inspira e sua entrega é de admirar sem piscar os olhos! Desejo sucesso em mais esse novo trabalho e saiba que estarei acompanhando diariamente e aprendendo como sempre! Com muito carinho, sua fã de carteirinha e intensamente realizada: Carla Diaz".

Confira a declaração de Carla Diaz para Gloria Pires:

Noivo de Carla Diaz se manifesta após rumores de crise

O noivo da atriz Carla Diaz, o deputado Felipe Becari (36) usou as redes sociais para abrir o jogo sobre os boatos de fim do relacionamento com a artista. O advogado e amante dos animais decidiu se manifestar após os rumores de que estaria vivendo uma crise na relação com a ex-BBB. Ele comentou em uma publicação no Instagram que falava sobre o assunto.

“De onde vocês tiram isso? Gente… A internet está cada dia mais insana! ‘Especulações’”, escreveu Becari usando um emoji de riso.