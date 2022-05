Ex-participantes assistem à estreia do 'Power Couple'

Na casa dos finalistas do último 'Power Couple', Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, ex-participantes conferiram estreia

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 14h05

A estreia de Power Couple Brasil aconteceu nesta segunda-feira, 02, sob o comando de Adriane Galisteu (49).

Os participantes da última temporada aproveitaram o momento para se reencontrem e conferirem a novidade juntos na casa dos finalistas do ano passado, Deborah Albuquerque (38) e Bruno Salomão (46).

Do encontro ainda saiu uma live que fizeram com Rafael Ilha (49). O ex-polegar até comentou que já está com ranço do casal Brenda (25) e Matheus(27).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Albuquerque 🔥 (@albuquerquedeborah)

Além dos anfitriões da última temporada estavam presentes os casais: AritanaMaroni e Paulo Rogério; Créu e Lili; Tatí e Nizo Neto; Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich; Rafael Ilha e Aline.

Veja o reencontro dos exs-Power Couple para comentar a estreia da nova temporada do programa: