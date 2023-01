Ex-global, Michelle Barros anuncia entrada em outra emissora

Jornalista Michelle Barros irá apresentar programa sobre o Carnaval

A ex-global Michelle Barros anunciou que está de casa nova para seus seguidores após um ano de seu pedido de demissão. Ela, agora, foi contratada pelo SBT.

A emissora de Silvio Santos transmitirá o programa 'SBT Folia' de carnaval, com apresentação da jornalista que chegou a comandar o Carnaval também na Globo.

O programa vai ao ar entre os dias 17 e 21 às 23h45. Repórteres entrarão ao vivo de vários estados do país para mostrar com estão as festas e ela ficará na sede, em São Paulo.

"Eu tenho uma novidade: Carnaval, voltei! Como eu amo essa festa! Como eu amo essa folia! E você vai acompanhar tudo no SBT comigo! Obrigada, casa nova!", escreveu a jornalista na legenda do vídeo anunciando a novidade.

"Obrigada, Fernando Pelégio [diretor de Planejamento Artístico do SBT] e time por confiarem em mim! Já tô pronta pra cair na folia!", finalizou.

Confira o vídeo de Michelle Barros: